Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Details zu Deal

Das Leiner-Areal kostet Alpenland 8,15 Millionen

Niederösterreich
10.09.2026 09:15
Alte Signa-Pläne, neue Eigentümerin: Alpenland-Obfrau Isabella Stickler (kl. Bild).
Alte Signa-Pläne, neue Eigentümerin: Alpenland-Obfrau Isabella Stickler (kl. Bild).(Bild: Krone-Collage/(c) ZOOMVP.AT, Rainer Friedl)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Seit Kurzem ist bekannt, dass Alpenland die Rossmarkthöfe im Herzen St. Pöltens übernimmt. Nun steht auch fest, wie viel die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft für das ehemalige Leiner-Areal bezahlt. Viele Fragen zur Zukunft des Stadtquartiers bleiben jedoch unbeantwortet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Herz der Stadt hat seinen Preis: 8,15 Millionen Euro beträgt der Kaufpreis für die Rossmarkthöfe im Zentrum St. Pöltens. Weitere konkrete Details nennt die neue Eigentümerin des ehemaligen Leiner-Areals vorerst allerdings kaum.

Viele Fragen bleiben offen
Zu Investitionsvolumen, Zeitplan, Zahl der Wohnungen, möglichen Projektpartnern und der künftigen Bebauung könne man „derzeit noch keine belastbaren Angaben“ machen. Offen bleibt auch, welche Gebäudeteile erhalten werden und wo Abriss und Neubau denkbar wären. Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage, inwieweit sich Alpenland an den früheren Plänen und Visualisierungen der Signa orientieren will oder ob das Areal vollständig neu geplant wird.

Welche Zukunft das traditionsreiche Leiner-Stammhaus hat, ist derzeit noch offen.
Welche Zukunft das traditionsreiche Leiner-Stammhaus hat, ist derzeit noch offen.(Bild: Günther Ledl)

Nach Abschluss des Ankaufs wolle Alpenland in den kommenden Monaten gemeinsam mit der Stadt prüfen, welche Anforderungen an ein modernes und lebendiges Stadtquartier zu berücksichtigen seien. Fest steht bislang nur der bereits angekündigte Nutzungsmix: Neben leistbaren Wohnungen sollen Büros, Gewerbeflächen und ein Hotel entstehen. Auf dem 9082 Quadratmeter großen Areal sind laut Alpenland mindestens 22.500 Quadratmeter Bruttogeschoßfläche möglich.

Bürgermeister begrüßt neuen Eigentümer
Im Rathaus stößt der Eigentümerwechsel auf Zustimmung. Bürgermeister Matthias Stadler zeigt sich erleichtert, dass nach unterschiedlichen nationalen und internationalen Eigentümern nun „ein regionaler und verlässlicher Partner“ die weitere Entwicklung in der Hand habe. Mit Alpenland habe die Stadt bereits zahlreiche positive Projekte umgesetzt. „Besonders das angesprochene Ziel, hier leistbaren Wohnraum zu schaffen, begrüßen wir“, betont Stadler. Aufgrund seiner zentralen Lage sei das Areal für die Stadtentwicklung besonders relevant.

Lesen Sie auch:
Alpenland hat sich im Bieterverfahren um das Leiner-Areal durchgesetzt.
Coup in St. Pölten
Knalleffekt: Alpenland übernimmt Leiner-Areal
08.09.2026

Die Stadt wünscht sich eine gemischte Nutzung mit Handel, einem Hotel beziehungsweise Gastronomie und Wohnungen. Bei den angekündigten vertiefenden Gesprächen sollen zudem die Nutzung der Frei- und Verbindungsflächen sowie die Parkgarage behandelt werden.

Für das Areal bestehen bereits raumordnungsrechtliche Rahmenbedingungen. Diese will die Stadt nun gemeinsam mit Alpenland besprechen, um möglichst rasch eine Lösung zu erreichen. Wann tatsächlich gebaut wird und wie stark das künftige Quartier noch den früheren Signa-Plänen ähneln könnte, bleibt vorerst offen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
10.09.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
St. Pölten
Bürgermeister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf