Das Leiner-Areal kostet Alpenland 8,15 Millionen

Viele Fragen bleiben offen

Zu Investitionsvolumen, Zeitplan, Zahl der Wohnungen, möglichen Projektpartnern und der künftigen Bebauung könne man „derzeit noch keine belastbaren Angaben“ machen. Offen bleibt auch, welche Gebäudeteile erhalten werden und wo Abriss und Neubau denkbar wären. Ebenfalls unbeantwortet blieb die Frage, inwieweit sich Alpenland an den früheren Plänen und Visualisierungen der Signa orientieren will oder ob das Areal vollständig neu geplant wird.