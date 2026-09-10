Hinweise auf Ölkatastrophe im Golf von Oman

Der Iran-Krieg dürfte auch massive Folgen auf die Umwelt in der Region haben: In den letzten Tagen hatte es wieder zahlreiche Angriffe auf Schiffe gegeben. Die USA hatten Angriffe auf fünf Öltanker vermeldet, der Iran erklärte, man habe acht Öltanker angegriffen, die versucht hätten, ein „verbotenes und unsicheres“ Gebiet in der Straße von Hormuz zu durchqueren.