Wie (falsche) Schönheitsideale Frauen schaden

Sensibles Thema

„Kaum ein Thema ist so sensibel behaftet wie das Älterwerden, besonders, wenn es um das eigene Aussehen geht. Sich für ästhetische Behandlungen zu entscheiden, ist etwas sehr Persönliches und sollte niemals von äußeren Erwartungen oder gesellschaftlichem Druck bestimmt sein. Gleichzeitig wissen wir, wie tief solche Normen in unserem Alltag verankert sind – oft unbemerkt, aber wirkungsvoll. Frauen sollen auf sich selbst hören und Entscheidungen treffen, die ihrem Wohlgefühl entsprechen“, erklärt Ass. Prof. Dr. Yvonne Helmy-Bader, Fachärztin für Gynäkologie in Wien.