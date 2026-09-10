Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschender Favorit

Jüngster König tot: Folgt Hobby-Torwart auf Thron?

Fußball International
10.09.2026 09:48
George Desmond Kamurasi
George Desmond Kamurasi(Bild: instagram.com/big_gkam)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der jüngste König der Welt ist tot – folgt ihm in Uganda nun ein Amateur-Fußballer aus London mit dem Spitznamen „Big G“ auf den Thron? George Desmond Kamurasi steht im Tor der South East Dons, einem der bekanntesten Amateur-Fußballteams in Großbritannien. Der Sportler, besser bekannt als „Big G“, könnte laut der britischen BBC überraschend Thronfolger des mit 34 Jahre gestorbenen Königs Oyo werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Entscheidung darüber solle noch vor der Beisetzung des verstorbenen Königs am Wochenende verkündet werden, hieß es in dem Bericht. Der 36 Jahre alte Torhüter, der auch an einer Schule im Londoner Stadtteil Abbey Wood als Fußballtrainer arbeitete, rief seine Landsleute auf X zur Geduld auf.

Kamurasis Mannschaft überraschte zuletzt noch mit dem Einzug in die zweite Runde der Qualifikation zum englischen Ligapokal FA Cup. Doch „Big G“ dürfte womöglich Wichtigeres zu tun haben, als am 19. September gegen Chichester City aufzulaufen.

Lehrer: „Ein richtiges Vorbild“
Ein ehemaliger Kollege aus dem Kollegium der Alexander McLeod Primary School bezeichnete „Big G“ als „klasse Typ“, der sehr gut mit Kindern umzugehen wusste. „Er war ein richtiges Vorbild für sie“, sagte der Lehrer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Sein Cousin, König Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., war Ende August an einer aggressiven Form von Krebs gestorben. Er war einst im Alter von nur drei Jahren gekrönt worden und wurde im vergangenen Jahr vom Guinness-Buch der Rekorde als jüngster König der Welt anerkannt.

Neun Tage Trauer in Tooro
Im Tooro-Königreich mit seinen rund 800.000 Einwohnern nahe der Rwenzori-Berge herrscht derzeit eine neuntägige Trauerphase: In dieser Zeit sind nicht nur die Flaggen des Königreiches auf halbmast gesetzt, auch die königliche Trommel ist auf den Kopf gestellt und Löwenstatuen im ganzen Königreich, die die Macht des Königs symbolisieren sollen, wurden verhüllt.

Lesen Sie auch:
König Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. vom Königreich Tooro in Uganda starb mit 34 Jahren. 
War schwer krank
Jüngster König der Welt tot: Rätsel um Thronerben
01.09.2026

Die Batoori, wie das Volk von Tooro heißt, dürfen in der Zeit der Trauer keine laute Musik hören und schwere körperliche Arbeit verrichten und sollen sexuelle Enthaltsamkeit üben. Ein Rat aus Vertretern des königlichen Clans soll in dieser Zeit die Nachfolgefrage klären.

(Bild: AFP/BADRU KATUMBA)

König Oyo war unverheiratet – doch sein Premierminister Calvin Armstrong Rwomiire deutete schon kurz nach der Todesnachricht an, dass der 34 Jahre alte Monarch einen Sohn habe. In ugandesischen Medien wurde berichtet, dass der Bub mittlerweile zehn Jahre alt und seine Mutter eine Lehrerin sei.

Verheiratet mit einer „Muzungu“-Frau – einer Weißen
Dass Kamurasi nun als künftiger König von Tooro im Gespräch ist, ist der Indiskretion eines ugandesischen Journalisten zu verdanken. Er habe den ugandesischen Präsidenten Yoweri Museveni bereits über die Entscheidung des königlichen Nachfolgekomitees informiert, schrieb Andrew Mwenda auf X. Mit seinem Beitrag habe er Spekulationen in sozialen Medien ein Ende setzen wollen.

Die Reaktionen waren überwiegend ablehnend. Denn traditionell müssen die Vertreter des Komitees nach der für Samstag geplanten Beisetzung des verstorbenen Königs die Bevölkerung über den neuen König informieren. In sozialen Medien kommentierten viele, wenn König Oyo einen Erben hinterlassen habe, solle dieser die Nachfolge antreten.

Andere lehnten einen König ab, der nicht in Uganda lebe. Ein König in einem anderen Königreich? Nein danke, meinten sie. Umso mehr, als Kamurasi nicht etwa mit einer Frau aus dem königlichen Clan der Babiito oder wenigstens einer Ugandesin verheiratet sei, sondern mit einer „Muzungu“-Frau, einer Weißen. Für manche Traditionalisten ein Grund der Ablehnung.

Ein Fluch über dem Königshaus?
Doch womöglich sind die royalen Aussichten für „Big G“ ohnehin kein Grund zur Freude: In Tooro gibt es gleich zwei Legenden über einen Fluch, der über den Königen liege.

So soll die von ihrem Vater verstümmelte und in einer Höhle eingesperrte Königstochter Nyinamwiru ihren Vater und seine Nachfolger verflucht haben – die Könige von Tooro würden jung sterben und Kinder müssten das Gewicht ihrer Krone tragen. Einer anderen Legende zufolge verurteilte ein Tooro-König seinen Sohn wegen Viehdiebstahls zum Tode und wurde daraufhin von dessen Mutter verflucht.

Der Tradition zufolge soll ein Ritual am Vorabend der Krönung eines neuen Königs diesen Fluch brechen: Am Tor des Palastes wird eine weiße Kuh geschlachtet und der künftige König muss barfuß durch das Blut gehen und versprechen, nicht das Blut seiner Angehörigen zu vergießen.

Der ugandesische Präsident Museveni hatte die traditionellen Königreiche des ostafrikanischen Landes wieder eingesetzt, nachdem der damalige Präsident Milton Obote die Monarchien im Land in den 1960er Jahren abgeschafft hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.09.2026 09:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
London
BBCDeutsche Presse-Agentur
FA Cup
WochenendeSchuleMutterKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
Wöber-Tor bei erstem Schalke-Sieg seit Aufstieg!
FIFA-Boss unter Druck
ÖFB unterstützt Wiederwahl von Infantino nicht
Sport Tv Logo
Besuch in München
Gewinn entfachte die alte Liebe zum FC Bayern neu
Aus und vorbei
Offiziell! Schöttel und ÖFB gehen getrennte Wege
Talent verlängert
Barca: 150-Millionen-Euro-Klausel für 18-Jährigen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf