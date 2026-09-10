„Bub war der Teufel“
Vierfache Mutter erhängte ihren zweijährigen Sohn
Eine Mutter aus Frankfort im US-Bundesstaat Illinois (USA) soll ihren erst zweijährigen Sohn im Keller ihres Hauses getötet haben, indem sie ihn erhängte. Corie W. soll an Wahnvorstellungen gelitten und den Buben als „Teufel“ und den „Antichristen“ bezeichnet haben. Drei weitere Kinder im Haus wurden verschont und blieben unversehrt.
Gefunden wurde Barret (2) von einer 17-jährigen Nachbarin, die den leblosen Buben vom Seil schnitt, die Einsatzkräfte alarmierte und sofort mit Wiederbelebungsversuchen startete.
Im Obergeschoss des Hauses fand die 17-Jährige die Mutter, die mit tiefen Schnittwunden an Handgelenken und Oberschenkeln in der Badewanne saß. Die Jugendliche entriss ihr das Messer und drückte Handtücher auf die Wunden.
Barret wurde notärztlich versorgt, wurde aber im Krankenhaus für tot erklärt. Die Autopsie ergab Tod durch Asphyxie (Ersticken) infolge von Strangulation.
Vater auf Geschäftsreise
Der Vater der Kinder befand sich zum Zeitpunkt der Tat auf einer Geschäftsreise außerhalb des Bundesstaates. Im Haus befand sich noch ein unverletztes Baby, während zwei weitere, schulpflichtige Geschwister kurz nach Eintreffen der Polizei von der Schule nach Hause zurückkamen.
Aus Ermittlungsakten ging laut „Fox 32 Chicago“ hervor, dass die Beschuldigte intensiv den bekannten Fall von Lindsay Clancy verfolgt hatte (einer Mutter aus den USA, die 2023 unter dem Einfluss einer schweren postpartalen psychischen Erkrankung bzw. Psychose ihre Kinder getötet hatte, Anm.). Corie W. soll wenige Stunden vor der Tat in einem Gruppenchat mit Freunden über den Fall diskutiert haben.
Bei ihrer ersten gerichtlichen Anhörung plädierten ihre Anwälte laut CBS News auf schwere Psychose und argumentierten, sie sei während der Tat nicht zurechnungsfähig gewesen. Staatsanwälte erwirkten jedoch, dass sie bis Verhandlungsbeginn ohne Anrecht auf Kaution in Untersuchungshaft bleiben muss, da von ihr eine akute Gefahr ausgehe.
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