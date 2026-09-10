Vierfache Mutter erhängte ihren zweijährigen Sohn

Eine Mutter aus Frankfort im US-Bundesstaat Illinois (USA) soll ihren erst zweijährigen Sohn im Keller ihres Hauses getötet haben, indem sie ihn erhängte. Corie W. soll an Wahnvorstellungen gelitten und den Buben als „Teufel“ und den „Antichristen“ bezeichnet haben. Drei weitere Kinder im Haus wurden verschont und blieben unversehrt.