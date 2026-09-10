Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3 Tore in 12 Minuten

„Unfassbar!“ CL-Hattrick-Held in elitärem Kreis

Champions League
10.09.2026 08:04
Mit seinem Auftritt gegen Viking Stavanger hat sich der Bosnier in einen elitären Kreis ...
Mit seinem Auftritt gegen Viking Stavanger hat sich der Bosnier in einen elitären Kreis geschossen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Auftritt von Ermedin Demirovic in der Champions League. Der Stürmer schoss seinen VfB Stuttgart im Alleingang zum 3:1-Sieg gegen Norwegen-Meister Viking Stavanger. Dabei gelang dem Bosnier ein Hattrick innerhalb von zwölf Minuten. Damit gehört er nun einem elitären Kreis an. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, zeigte sich Demirovic bei „Sky Sport Austria“ nach seinem spektakulären Auftritt gegen Viking überwältigt. Zuvor hatte er auf beeindruckende Art und Weise den Auftaktsieg des VfB Stuttgart in der neuen Champions-League-Saison fixiert.

In der 20., 26. und 32. Minute brachte er die Kugel im Tor der Norweger unter. Ein Hattrick in der Königsklasse innerhalb von zwölf Minuten. Damit ist er nun Teil eines Kreises dem auch Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski angehören. „Das ist so ein Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde“, freute sich Demirovic über diese besondere Leistung. 

Lesen Sie auch:
Große Freude bei Raphinha und Co. – der FC Barcelona ist gegen Feyenoord Rotterdam ungefährdet ...
Champions League
Barca schießt Feyenoord ab ++ Stuttgart souverän
09.09.2026
Erntet heftige Kritik
„Lachnummer!“ Torwart-Patzer sorgt für Aufregung
09.09.2026

„Hat Geschichte geschrieben“
Es ist für den Stürmer auch die Erfüllung eines Kindheitstraumes. „Jeder möchte Champions League spielen, jeder träumt von der Champions League. Jeder träumt vom Tore machen. Und ich mache drei in einer Halbzeit. Unfassbar. Ich bin so glücklich. Ich freue mich unglaublich über den Sieg und die drei Tore.“ 

Sebastian Hoeneß
Sebastian Hoeneß(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

Lob gibt es auch von seinem Trainer. „Er hat Geschichte geschrieben“, schwärmt Sebastian Hoeneß. „Schön, dass er hier ist. Das ist außergewöhnlich, etwas ganz Besonderes“, ergänzte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth abschließend. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
10.09.2026 08:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NorwegenStavanger
Champions LeagueVfB StuttgartSky
Sport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Champions League
Sport Tv Logo
Besuch in München
Gewinn entfachte die alte Liebe zum FC Bayern neu
Reporter verzweifelt
Olise ist selbst im Interview … außergewöhnlich
Pleite gegen Neuling
Albtraum-Start in Champions League: „Echt kacke!“
Lob für Bayern-Kicker
Kompany: „Das war ein großer Moment für ihn“
5:0-Gala in der CL
Bayern: Nach dem Probealarm hielt die Rekord-Serie

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf