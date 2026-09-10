„Unfassbar!“ CL-Hattrick-Held in elitärem Kreis

Was für ein Auftritt von Ermedin Demirovic in der Champions League. Der Stürmer schoss seinen VfB Stuttgart im Alleingang zum 3:1-Sieg gegen Norwegen-Meister Viking Stavanger. Dabei gelang dem Bosnier ein Hattrick innerhalb von zwölf Minuten. Damit gehört er nun einem elitären Kreis an.
„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, zeigte sich Demirovic bei „Sky Sport Austria“ nach seinem spektakulären Auftritt gegen Viking überwältigt. Zuvor hatte er auf beeindruckende Art und Weise den Auftaktsieg des VfB Stuttgart in der neuen Champions-League-Saison fixiert.
In der 20., 26. und 32. Minute brachte er die Kugel im Tor der Norweger unter. Ein Hattrick in der Königsklasse innerhalb von zwölf Minuten. Damit ist er nun Teil eines Kreises dem auch Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski angehören. „Das ist so ein Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde“, freute sich Demirovic über diese besondere Leistung.
„Hat Geschichte geschrieben“
Es ist für den Stürmer auch die Erfüllung eines Kindheitstraumes. „Jeder möchte Champions League spielen, jeder träumt von der Champions League. Jeder träumt vom Tore machen. Und ich mache drei in einer Halbzeit. Unfassbar. Ich bin so glücklich. Ich freue mich unglaublich über den Sieg und die drei Tore.“
Lob gibt es auch von seinem Trainer. „Er hat Geschichte geschrieben“, schwärmt Sebastian Hoeneß. „Schön, dass er hier ist. Das ist außergewöhnlich, etwas ganz Besonderes“, ergänzte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.