„Unfassbar!“ CL-Hattrick-Held in elitärem Kreis

In der 20., 26. und 32. Minute brachte er die Kugel im Tor der Norweger unter. Ein Hattrick in der Königsklasse innerhalb von zwölf Minuten. Damit ist er nun Teil eines Kreises dem auch Kylian Mbappe, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski angehören. „Das ist so ein Tag, den ich in meinem Leben nie vergessen werde“, freute sich Demirovic über diese besondere Leistung.