Täter überwältigt
Frau in Supermarkt mit Messer attackiert – tot!
Am Mittwochnachmittag ereignete sich an einer Supermarktkasse in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) ein brutaler Messerangriff, bei dem eine Frau getötet wurde. Der Täter soll das Opfer nicht gekannt haben. Er wurde von Bauarbeitern überwältigt.
Gegen 15.40 Uhr hielten sich rund 20 Kunden in dem Discounter auf, als es im Kassenbereich zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Zeugen hörten die Frau noch schreien: „Lass mich in Ruhe!“ Daraufhin soll ein Mann ein Messer gezogen und auf die Frau eingestochen haben. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte.
Zwei zufällig anwesende Bauarbeiter gingen geistesgegenwärtig mit Flaschen auf den Angreifer los, überwältigten ihn und drückten ihn zu Boden. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest.
Supermarkt abgeriegelt
Der Täter, ein 44-jähriger Deutscher, wurde bei der Fixierung schwer im Kopfbereich verletzt und musste vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde er unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Der Supermarkt und der Parkplatz wurden für die Spurensicherung weiträumig abgeriegelt. Notfallseelsorger betreuten geschockte Zeugen vor Ort.
Ob es sich bei dem Opfer um eine Kassiererin oder eine Kundin handelte, haben Polizei und Staatsanwaltschaft in ihren offiziellen Meldungen bisher nicht bekannt gegeben. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen.
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