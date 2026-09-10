Frau in Supermarkt mit Messer attackiert – tot!

Gegen 15.40 Uhr hielten sich rund 20 Kunden in dem Discounter auf, als es im Kassenbereich zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Zeugen hörten die Frau noch schreien: „Lass mich in Ruhe!“ Daraufhin soll ein Mann ein Messer gezogen und auf die Frau eingestochen haben. Das Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte.