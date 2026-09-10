Sydney Sweeney wirbt jetzt komplett nackt

Hat sie bisher immer noch mindestens Reizwäsche in Werbungen getragen, sind die Hüllen jetzt komplett gefallen. Sydney Sweeney tauchte dieser Tage auf den Social-Media-Kanälen eines Sportwetten-Anbieters in einem Werbevideo auf, in den sie völlig nackt mit diversen Sportausrüstungs-Artikeln zu sehen ist.
„Sie bringt gerade SCHON WIEDER das gesamte Internet zum abstürzen!!!“ Die Fans können sich an Sydney Sweeneys heißen Kurven nicht sattsehen – und die Hollywood-Schönheit nicht aufhören, sich hüllenlos zu präsentieren. Das neuste Beispiel ist ihre neue, provokante, Werbekampagne für den Sportwettenanbieter Novig.
Sportartikel als einziges Accessoire
Die 28-Jährige ist in einem neuen Werbespot zu sehen und bringt eine gehörige Portion Sex-Appeal in die Welt des Sports. Nackt stehend, ihre Blöße nur mit diversen Sportausrüstungs-Artikeln verdeckend, spricht sie in verführerischem Tonfall. „Du glaubst, du kennst dich mit Sport aus? Beweise es. Novig ist einfach nur Sport.“
Hier können Sie das Video, das fast zu heiß ist, um es einzubinden, ansehen. Aber es sei ja eh „nur Sport“, sagt Sweeney:
„Einfach nur Sport“
Nackt auf einem Basketballkorb sitzend, fährt sie fort: „Sie wollten eine Show? Einfach nur Sport.“ In der nächsten Szene trägt Sweeney lediglich Schulterpolster, während ein Football ihren Intimbereich bedeckt und fügt hinzu: „Du kannst auf diese Sportart setzen. Und auf diese Sportart!“
Um dann zu erklären, dass man bei Novig keine Wetten auf Kriege oder Todesfälle und auch nicht auf Politik abschließen kann.
Auf Social Media wird die nackte Sydney gefeiert. „Ich hatte gerade einen Autounfall“, scherzte ein Kommentator. „Beste Werbung aller Zeiten“, schrieb ein weiterer. „Wir liegen dir zu Füßen, Sydney“, kommentierte ein Dritter.
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