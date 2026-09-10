Sydney Sweeney wirbt jetzt komplett nackt

Sportartikel als einziges Accessoire

Die 28-Jährige ist in einem neuen Werbespot zu sehen und bringt eine gehörige Portion Sex-Appeal in die Welt des Sports. Nackt stehend, ihre Blöße nur mit diversen Sportausrüstungs-Artikeln verdeckend, spricht sie in verführerischem Tonfall. „Du glaubst, du kennst dich mit Sport aus? Beweise es. Novig ist einfach nur Sport.“