Pixel 11 Pro Fold im Test: Kann Google Falthandy?

Obwohl das Pixel 11 Pro Fold das teuerste Gerät im Pixel-Portfolio ist, hat es nicht in sämtlichen Bereichen die beste Technik eingebaut: Vor allem bei der Kameraausstattung haben die nicht faltbaren Schwestermodelle dank höher auflösender Weitwinkel- und Zoomkameras die Nase vorn. Dafür verspricht das Pixel 11 Pro Fold Multitasking-Finessen, die es bei den übrigen Modellen nicht gibt und die es zur mobilen Arbeits- und Multimedia-Maschine machen sollen. Gelingt das? Diese Frage klären wir im Test.