Pixel 11 Pro Fold im Test: Kann Google Falthandy?

Der US-Internetkonzern Google hat eine neue Generation seiner beliebten Pixel-Smartphones auf den Markt gebracht – und das Flaggschiff der neuen Pixel-11-Reihe ist das sündhaft teure faltbare 2000-Euro-Gerät Pixel 11 Pro Fold. Kann das 6,5-Zoll-Smartphone, das sich bei Bedarf in ein Acht-Zoll-Tablet verwandelt, überzeugen? Krone+ hat es ausprobiert.
Obwohl das Pixel 11 Pro Fold das teuerste Gerät im Pixel-Portfolio ist, hat es nicht in sämtlichen Bereichen die beste Technik eingebaut: Vor allem bei der Kameraausstattung haben die nicht faltbaren Schwestermodelle dank höher auflösender Weitwinkel- und Zoomkameras die Nase vorn. Dafür verspricht das Pixel 11 Pro Fold Multitasking-Finessen, die es bei den übrigen Modellen nicht gibt und die es zur mobilen Arbeits- und Multimedia-Maschine machen sollen. Gelingt das? Diese Frage klären wir im Test.
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