Max Schmiedl fährt nun wieder auf der Siegerstraße

„Krone“: Wie hat Ihr Sieg bei „Taxi Orange“ Ihr Leben verändert?

Max Schmiedl: Ich hatte davor schon eine gewisse Bühne. Nach meiner Schauspielausbildung am Wiener Volkstheater hatte ich zehn Jahre lang als Mime gearbeitet. Zuerst am Theater Osnabrück, wo ich etwa den „Puck“ in Shakespeares „Sommernachtstraum“ und den „Franz“ in Schillers „Die Räuber“ spielte. Dann am Staatstheater Karlsruhe, wo ich zum ersten Mal den Ferdinand in „Kabale und Liebe“ zum Besten gab. In dieser Zeit lernte ich Carl Philip von Maldeghem, den heutigen Intendanten des Salzburger Landestheaters, kennen. Er war damals Referent von Intendant Lutz Hochstraate. Nachdem ich Hochstraate in einem Stück positiv auffiel, bot er mir an, nach Salzburg zu wechseln. Um die paar Monate dazwischen zu überbrücken, nahm ich aus Jux und Tollerei am „Taxi Orange“-Casting teil. Ich hatte keinen Tau, was mich da erwartet. Der Hype war gigantisch ...