Ersatz für Salzburg-Kapitän: „Er ist jetzt bereit“

Die Länderspielpause meinte es nicht gut mit den Bullen. Einige Spieler mussten ihre Zelte beim Nationalteam frühzeitig abbrechen. Dazu zählen Damir Redzic, Enrique Aguilar und allen voran Nikolas Veratschnig. Der Ausfall des 23-Jährigen wiegt schwer und schmerzt auch Trainer Danny Röhl. Schließlich war der Kärntner bislang einer der Leistungsträger unter dem 37-Jährigen.