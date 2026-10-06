Ersatz für Salzburg-Kapitän: „Er ist jetzt bereit“

Neun Pflichtspiele in vier Wochen warten auf den FC Red Bull Salzburg. Einige davon wird Nikolas Veratschnig aller Voraussicht nach verpassen. Bleibt die Frage: Wer ersetzt den Kapitän in den kommenden Spielen? Mit Leandro Morgalla und Stefan Lainer gibt es zwei Kandidaten.
Die Länderspielpause meinte es nicht gut mit den Bullen. Einige Spieler mussten ihre Zelte beim Nationalteam frühzeitig abbrechen. Dazu zählen Damir Redzic, Enrique Aguilar und allen voran Nikolas Veratschnig. Der Ausfall des 23-Jährigen wiegt schwer und schmerzt auch Trainer Danny Röhl. Schließlich war der Kärntner bislang einer der Leistungsträger unter dem 37-Jährigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.