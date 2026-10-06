Rebernig über Hughes: „Wir verstehen uns blind!“

Gelungener Heim-Auftakt für den VSV! Nach turbulenten Wochen holten die Adler mit dem 7:2-Sieg über Mailand und dem späten Punktgewinn gegen die Vienna Capitals vier Zähler binnen drei Tagen. „Im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden – auch wenn es weh tut, dass wir gegen Wien in der Overtime verloren haben“, meint Angreifer Maximilian Rebernig, der mit seinem Tor zum 3:3 nur 17 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten zumindest einen Punkt gerettet hat.