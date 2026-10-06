Rebernig über Hughes: „Wir verstehen uns blind!“

VSV-Offensive machte zum Heimauftakt am Wochenende zehn Tore in zwei Spielen. Maxi Rebernig traf dabei dreimal, rettete auch bei der Overtime-Niederlage gegen Wien einen Punkt. Caps-Coach Mike Stewart lobte indes seinen Goalie.
Gelungener Heim-Auftakt für den VSV! Nach turbulenten Wochen holten die Adler mit dem 7:2-Sieg über Mailand und dem späten Punktgewinn gegen die Vienna Capitals vier Zähler binnen drei Tagen. „Im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden – auch wenn es weh tut, dass wir gegen Wien in der Overtime verloren haben“, meint Angreifer Maximilian Rebernig, der mit seinem Tor zum 3:3 nur 17 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten zumindest einen Punkt gerettet hat.
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