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VSV-Duo wieder vereint

Rebernig über Hughes: „Wir verstehen uns blind!“

Eishockey
06.10.2026 06:30
Maxi Rebernig und John Hughes waren in den letzten Spielen top drauf.
Maxi Rebernig und John Hughes waren in den letzten Spielen top drauf.(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

VSV-Offensive machte zum Heimauftakt am Wochenende zehn Tore in zwei Spielen. Maxi Rebernig traf dabei dreimal, rettete auch bei der Overtime-Niederlage gegen Wien einen Punkt. Caps-Coach Mike Stewart lobte indes seinen Goalie.

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Gelungener Heim-Auftakt für den VSV! Nach turbulenten Wochen holten die Adler mit dem 7:2-Sieg über Mailand und dem späten Punktgewinn gegen die Vienna Capitals vier Zähler binnen drei Tagen. „Im Großen und Ganzen sind wir natürlich zufrieden – auch wenn es weh tut, dass wir gegen Wien in der Overtime verloren haben“, meint Angreifer Maximilian Rebernig, der mit seinem Tor zum 3:3 nur 17 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten zumindest einen Punkt gerettet hat.

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