Flydubai-Copilot wollte Tel Aviver Airport treffen

Der Flug war am vergangenen Mittwoch von Dubai nach Tel Aviv unterwegs, als es zu einem mutmaßlichen Angriff des Co-Piloten auf den Piloten kam. Nach emiratischen Erkenntnissen griff er ihn mit einer Rettungshacke an. Trotz schwerer Verletzungen konnte der Pilot die Tür öffnen, woraufhin Passagiere eindrangen und den Angreifer aus dem Oman überwältigten. Eine zweite Besatzung landete die bereits stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk. Der Co-Pilot wurde in die Emirate gebracht.