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Katastrophe verhindert

Flydubai-Copilot wollte Tel Aviver Airport treffen

Ausland
06.10.2026 07:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Co-Pilot eines Flydubai Flugs von Dubai nach Tel Aviv soll versucht haben, die Maschine auf den israelischen Großflughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump vermutet den Iran hinter der Tat.

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Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Co-Pilot jedoch allein gehandelt haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Ermittlungen eingeleitet und halten Israel über den aktuellen Stand auf dem Laufenden. 

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Flughafen Ben Gurion das Ziel des mutmaßlichen Angriffs gewesen sein könnte, berichten „CNN“ und „ABC News“.

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Der Flug war am vergangenen Mittwoch von Dubai nach Tel Aviv unterwegs, als es zu einem mutmaßlichen Angriff des Co-Piloten auf den Piloten kam. Nach emiratischen Erkenntnissen griff er ihn mit einer Rettungshacke an. Trotz schwerer Verletzungen konnte der Pilot die Tür öffnen, woraufhin Passagiere eindrangen und den Angreifer aus dem Oman überwältigten. Eine zweite Besatzung landete die bereits stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk. Der Co-Pilot wurde in die Emirate gebracht.

Entlassung und Flugverbot
Der Co-Pilot soll wegen Sicherheitsbedenken aus seinem früheren Job bei einer Fluggesellschaft im Oman entlassen worden sein. Er war damals mit einem Flugverbot belegt worden. Grund dafür sei die Befürchtung gewesen, dass er radikale ideologische Ansichten habe. 

Israel und die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen von einem versuchten ...
Israel und die Behörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehen von einem versuchten Terroranschlag aus. Im Bild: Der Angreifer Hamam Al Hammami(Bild: Krone-Collage/HAMAM AL HAMMAMI/LinkedInivv, AFP/JACK GUEZ)

US-Vizepräsident JD Vance sagte auf die Frage einer Reporterin nach einer möglichen Beteiligung des Irans, dass dies untersucht werde. Bisher habe er dazu aber nichts Eindeutiges gesehen. US-Präsident Trump bejahte die Frage, ob er denke, dass der Iran für die Geschehnisse verantwortlich sei.

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