ÖSV-Adler: „Ich will zeigen, was in mir steckt!“

Österreichs Skispringer haben einen neuen Überflieger. Clemens Aigner stellte mit seiner makellosen Siegesserie in der Mattensaison einen Superrekord auf. Der Tiroler gewann als erster „Adler“ acht Wettkämpfe in Folge im Kontinentalcup. Lesen Sie, was der Tiroler jetzt noch vorhat.
„Besser geht’s wohl nicht mehr“, lachte Clemens Aigner am Montag im „Krone“-Telefonat. Und da kann ihm kein Skispringer der Welt widersprechen.
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