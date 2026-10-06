„Mehr als Hälfte des Budgets fließt in Schulen“

Sie sind in Wien geboren, in Wien aufgewachsen – und verstehen die Sprache ihrer Lehrerin nicht. Für die Bezirke ist das offenbar kein Grund zur Sorge. Wie die „Krone“ berichtete, kann fast jeder zweite Wiener Erstklassler dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht folgen. Sechs von zehn dieser außerordentlichen Schüler sind in Österreich zur Welt gekommen. Damit ist mehr als ein Viertel aller Wiener Erstklassler hier geboren – und scheitert trotzdem an der Unterrichtssprache. Jetzt kommt das nächste brisante Detail ans Licht: 23,5 Prozent der außerordentlichen Kinder sind Österreicher. Das zeigt eine Agenda-Austria-Auswertung für die „Krone“.