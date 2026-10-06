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DFB im Dilemma?

Basler: Das ist das Problem mit Wirtz und Musiala

Fußball International
06.10.2026 06:34
Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala (r.)
Florian Wirtz (l.) und Jamal Musiala (r.)(Bild: AP/Frank Augstein)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweifellos zählen Florian Wirtz und Jamal Musiala zu den wichtigsten Stützen in Deutschlands Nationalmannschaft – und dennoch sieht Experte Mario Basler ein Dilemma, wenn es um das Offensiv-Duo geht ...

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„Natürlich sind beide Weltklasse-Spieler. Aber beide zusammen gehen halt nicht als Weltklasse“, meinte der ehemalige Bayern-Profi in seinem Podcast „Basler ballert“. Baslers Begründung: Beide Spieler seien auf der Zehner-Position beheimatet, auf den Flügeln hingegen würden sich weder Witz noch Musiala so richtig wohlfühlen.

Mario Basler
Mario Basler(Bild: Krone KREATIV)

Entsprechend fällt Basler keine Lösung ein, beide Spieler in die Startelf zu integrieren. „Es kann ja mal passieren, dass der eine verletzt ist. Dann kann natürlich der andere spielen. Oder du kannst auch den einen oder anderen von der Bank bringen. Aber beide zusammen wird halt sehr schwierig werden“, so der 57-Jährige. 

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