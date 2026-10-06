Zu 91,1 Prozent zurück im Konzert der Großen

Neun Torschützen

So kamen 27 Spieler zum Einsatz, feierten sechs ihr Debüt. Und hatte Österreich nach dem Wegfall der Tor-Garanten Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner neun verschiedene Torschützen – so eine Serie gab es in den vergangen 20 Jahren nur einmal, 2019 unter Franco Foda. „So viele Spieler, wie wir schon von vornherein vorgeben mussten, und andere, die noch abreisen mussten – es ist nicht selbstverständlich, dass wir das wegstecken“, betonte Rangnick. Der in vier Wochen seinen nächsten Kader nennen wird, dann auch aktuell verletzte Spieler wieder eine Option sein könnten. „Das macht die Aufgabe für uns nicht einfacher, wieder die richtigen Spieler einzuladen. Aber so wollen wir es, wir wollen einen richtigen Konkurrenzkampf haben.“