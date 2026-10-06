Zu 91,1 Prozent zurück im Konzert der Großen

Mit der starken Leistung in den ersten vier Spielen der Nations League hat sich die ÖFB-Trupper bereits für die nächste Partie einen Matchball um den Gruppensieg erspielt ...
„Es gab viele Spieler, die wirklich aufgezeigt haben – ich sehe, keinen, der irgendwo abgefallen ist“, nickte Teamchef Ralf Rangnick, war mit dem Lehrgang „rundum zufrieden“. Weil das Team nach der WM mit einem neuen (alten) Gesicht auftrat, Energie, Einsatz und Intensitäten stimmten, man bei den schweren Auswärtsspielen in Irland und Kosovo nach Rückständen zurückkam. Und sich die Neuen nahtlos einfügten, das Kollektiv als Ganzes funktioniert.
Neun Torschützen
So kamen 27 Spieler zum Einsatz, feierten sechs ihr Debüt. Und hatte Österreich nach dem Wegfall der Tor-Garanten Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner neun verschiedene Torschützen – so eine Serie gab es in den vergangen 20 Jahren nur einmal, 2019 unter Franco Foda. „So viele Spieler, wie wir schon von vornherein vorgeben mussten, und andere, die noch abreisen mussten – es ist nicht selbstverständlich, dass wir das wegstecken“, betonte Rangnick. Der in vier Wochen seinen nächsten Kader nennen wird, dann auch aktuell verletzte Spieler wieder eine Option sein könnten. „Das macht die Aufgabe für uns nicht einfacher, wieder die richtigen Spieler einzuladen. Aber so wollen wir es, wir wollen einen richtigen Konkurrenzkampf haben.“
Um im November den Aufstieg zurück in die A-Liga, in das Konzert der Großen zu vollenden. Damit wäre Österreich bei der EM-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast auch sicher in Topf 2 gesetzt. Den ersten Matchball gibt es am 14. November in Linz gegen Irland, mit einem Dreier wäre der Gruppensieg fix. Im Notfall hätte man das Spiel in Debrecen drei Tage später gegen Israel noch in der Hinterhand. Österreichs von Football Meets Data berechnete Aufstiegs-Wahrscheinlichkeit? 91,1 Prozent.
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