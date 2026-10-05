Steiermark prescht bei humanoiden Robotern vor

Jobs fallen weg, neue Jobs entstehen

Jetzt formt die Branchenplattform ein Konsortium mit Forschungs- und Industriepartnern aus Österreich, Italien und Slowenien, um die Steiermark zu einer Testregion für humanoide Robotik zu machen. Dafür bewirbt man sich um ein mit 18 Millionen Euro dotiertes EU-Projekt. Durch so eine Testregion könnten vor allem kleine und mittlere Betriebe von dieser Technologie profitieren. Mögliche Anwendungen sind etwa Maschinen bedienen, körperlich anstrengende Arbeiten übernehmen oder Material transportieren. Werden die „Humanoiden“ also zu Job-Killern?