Biber: „Werde mir ersten Gegner genau aussuchen“

Der Traum von der NHL eint wohl jeden Eishockey-Spieler auf diesem Planeten – aber nur für wenige verwirklicht er sich auch. Einer, der zuletzt einen großen Schritt in Richtung der amerikanischen Millionen-Liga machte, ist der Wieselburger Gregor Biber. Nach drei Saisonen in Schweden bei Rögle BK zog es den 20-Jährigen ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo er bei den Tucson Roadrunners in der AHL, der zweiten Liga, übers Eis carven wird.