Stehende Ovationen für „I Play Rocky“ bei Festival

Nach der Weltpremiere in Toronto war jetzt Europa an der Reihe: Darsteller Anthony Ippolito und Austro-Produzent Christian Baha wurden von Publikum und Festival gefeiert.
Beim Zürich Film Festival, das Sonntag endete, wurde „I Play Rocky“ als eine der vier Gala-Premieren gezeigt. In seiner neuen Rolle als Produzent trat dabei ein bekannter Österreicher in Erscheinung: Christian Baha präsentierte dem Schweizer Publikum seinen ersten Hollywood-Film als Europa-Premiere.
Erst Toronto, jetzt Zürich
Dabei scherzte er mit Hauptdarsteller Anthony Ippolito (27) auf der Bühne und enthüllte dem Gala-Publikum, dass sich der US-Schauspieler für die Rolle des jungen Sylvester Stallone per selbst aufgenommenen „I Play Rocky“-Szenen beworben hatte.
Für den Shootingstar, dem für seine Darstellung bereits der „FLYTE Breakthrough Performer Award“ verliehen wurde, war es der erste Besuch bei den Eidgenossen. Am Green Carpet hoben Ippolito und Baha für die Fotografen ihre Fäuste: Ohne selbst zu boxen, versteht sich. Denn Punch beweist der Film selbst schon genug: Nach seiner Weltpremiere in Kanada am 12. September wurde „I Play Rocky“ mit dem „People’s Choice Award – First Runner-Up“ beim international renommierten Toronto International Film Festival ausgezeichnet. Und auch das Premieren-Publikum in Zürich bedachte den Film sowie den Hauptdarsteller nach der Europa-Premiere mit stehenden Ovationen.
Dieser Film entstand mit großer Begeisterung aller Mitwirkenden und mit sehr viel Herzblut.
Produzent Christian Baha
Festivalchef ist „Rocky“-Fan
Festivalchef Christian Jungen zeigte sich nach der Premiere jedenfalls begeistert: „,I Play Rocky‘ ist einer der besten Filme des Jahres“, und meinte weiters, dass ihn der Streifen sehr berührt hatte. Wir verraten an dieser Stelle: Jungen outete sich als „Rocky“-Filme-Fan.
Christian Baha zuletzt: „Es gibt kein größeres Lob für einen Filmproduzenten als ein begeistertes Publikum. Ich freue mich über die Auszeichnungen, weil es das ganze Team stolz macht. Dieser Film entstand mit großer Begeisterung aller Mitwirkenden und mit sehr viel Herzblut. Trotzdem wollen wir bescheiden bleiben und mit den Erwartungen nicht übertreiben.“
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