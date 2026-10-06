Stehende Ovationen für „I Play Rocky“ bei Festival

Für den Shootingstar, dem für seine Darstellung bereits der „FLYTE Breakthrough Performer Award“ verliehen wurde, war es der erste Besuch bei den Eidgenossen. Am Green Carpet hoben Ippolito und Baha für die Fotografen ihre Fäuste: Ohne selbst zu boxen, versteht sich. Denn Punch beweist der Film selbst schon genug: Nach seiner Weltpremiere in Kanada am 12. September wurde „I Play Rocky“ mit dem „People’s Choice Award – First Runner-Up“ beim international renommierten Toronto International Film Festival ausgezeichnet. Und auch das Premieren-Publikum in Zürich bedachte den Film sowie den Hauptdarsteller nach der Europa-Premiere mit stehenden Ovationen.