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KRONE SPIEL DER RUNDE

Traumtore beim Zillertaler Derby-Spektakel

Fußball Unterhaus
06.10.2026 06:30
Der Rieder Goalie Gerhard Hainz hatte bei den zwei Traumtoren keine Chance.
Der Rieder Goalie Gerhard Hainz hatte bei den zwei Traumtoren keine Chance.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der SV Ried/Kaltenbach ringt im „Krone-Spiel der Runde“ dem favorisierten Rivalen FC Aschau vor über 700 Zuschauern ein 2:2-Unentschieden ab. Trotz aller Rivalität wurde nach dem Spiel mit dem Nachbarn noch lange weitergefeiert – bis spät in die Nacht hinein.

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Beim Zillertal-Derby in der 1. Gebietsliga Mitte-West jagte ein Traumtor das nächste. „Wir waren richtig schlecht“, sagte Aschau-Trainer Friedrich Fankhauser über die Leistung seines Teams. „Aber die beiden Tore von Mathias Leitner waren wunderschön“, konnte Fankhauser trotzdem etwas Positives aus dem Spiel ziehen.

Mehr zufrieden war Stefan Kröll, Trainer der Heimmannschaft. „Wir hatten unsere guten Phasen, waren ab der 60. Minute ein Mann weniger – wegen einer sehr harten Roten Karte – und haben dann dichtgemacht“, fasste Kröll zusammen. Die Rieder sind damit bereits seit fünf Spielen ungeschlagen. „Endlich können wir wieder im Mittelfeld mitmischen. Vorher war der Abstiegskampf unser täglich Brot“, erklärte der 44-Jährige. Dass man zusätzlich dem Nachbarn aus Aschau ein Bein im Titelkampf stellen konnte, „ist natürlich immer schön“, grinste Kröll.

Mehr als über den Punktgewinn freute sich der Ried/Kaltenbach-Trainer aber über die knapp 700 Zuschauer: „Ich habe die Tribüne noch nie so voll gesehen. Der Abend war dann noch lang und die Kantine hat einen sehr guten Umsatz gemacht.“

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Sportlich läufts
Auch Friedrich Fankhauser blieb seinem Ärger über die zwei verschenkten Punkte zum Trotz noch etwas länger. „Ich war auch bis ungefähr Mitternacht dort – die Stimmung war super und solche Gehässigkeiten wie früher gibt es ja nicht mehr“, sagte der 50-Jährige über die Rivalitäten bei den heutigen Zillertal-Derbys. Sportlich läuft es in Aschau trotz allem ziemlich rund. In den letzten fünf Spielen gab es drei Siege, eine Niederlage und eben auch jenes Unentschieden am Sportplatz in Ried, welches man auch aus Prestige-Gründen gerne gewonnen hätte.

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