Traumtore beim Zillertaler Derby-Spektakel

Mehr zufrieden war Stefan Kröll, Trainer der Heimmannschaft. „Wir hatten unsere guten Phasen, waren ab der 60. Minute ein Mann weniger – wegen einer sehr harten Roten Karte – und haben dann dichtgemacht“, fasste Kröll zusammen. Die Rieder sind damit bereits seit fünf Spielen ungeschlagen. „Endlich können wir wieder im Mittelfeld mitmischen. Vorher war der Abstiegskampf unser täglich Brot“, erklärte der 44-Jährige. Dass man zusätzlich dem Nachbarn aus Aschau ein Bein im Titelkampf stellen konnte, „ist natürlich immer schön“, grinste Kröll.

Mehr als über den Punktgewinn freute sich der Ried/Kaltenbach-Trainer aber über die knapp 700 Zuschauer: „Ich habe die Tribüne noch nie so voll gesehen. Der Abend war dann noch lang und die Kantine hat einen sehr guten Umsatz gemacht.“