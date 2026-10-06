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Alle 72 Minuten brach Vulkan der Emotionen aus

Fußball International
06.10.2026 05:30
Lang rettete dem Team mit seinem Premierentor den Punkt im Kosovo.
Lang rettete dem Team mit seinem Premierentor den Punkt im Kosovo.(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Philipp Scheichl
Von Florian Gröger und Philipp Scheichl

Fünf Spieler trugen sich im abgelaufenen Lehrgang des Nationalteams erstmals in die Schützenliste ein, feierten ihre Tor-Premiere für Rot-Weiß-Rot! Was normalerweise über 20 Spiele dauert, wurde in gerade einmal vier Spielen erledigt. 

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Das erste Mal bei der Hymne auf dem Feld, das erste Tor für das eigene Land – die vier Spiele der Nations League brachten für etliche Spieler unvergessliche Momente. David Affengruber war dabei als Einziger in beiden Gruppen – gegen den Kosovo daheim erstmals in der Startelf und dann gleich das Kopftor.

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