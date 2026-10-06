Alle 72 Minuten brach Vulkan der Emotionen aus

Fünf Spieler trugen sich im abgelaufenen Lehrgang des Nationalteams erstmals in die Schützenliste ein, feierten ihre Tor-Premiere für Rot-Weiß-Rot! Was normalerweise über 20 Spiele dauert, wurde in gerade einmal vier Spielen erledigt.
Das erste Mal bei der Hymne auf dem Feld, das erste Tor für das eigene Land – die vier Spiele der Nations League brachten für etliche Spieler unvergessliche Momente. David Affengruber war dabei als Einziger in beiden Gruppen – gegen den Kosovo daheim erstmals in der Startelf und dann gleich das Kopftor.
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