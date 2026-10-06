Diese Gemeinde sorgte für einen Nachwuchs-Boom

Die sinkende Geburtenrate stellt viele Vereine und Institutionen dieses Landes vor ein massives Nachwuchsproblem. Wie etwa in Stadl an der Mur, wo die Gemeindevertretung jedoch auf kreative Weise erfolgreich entegegen wirken konnte. Und auch bei den Erwachsenen läuft es in der bisherigen Saison prächtig.