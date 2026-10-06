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Heimat mit Rückenwind für mehr noch Öko-Energie

Niederösterreich
06.10.2026 07:00
Kapellmeister Christoph Meissl und sein Team aus Ernstbrunn bläst der Windkraft jetzt einen ...
Kapellmeister Christoph Meissl und sein Team aus Ernstbrunn bläst der Windkraft jetzt einen Marsch.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Vom ersten Rad bis zur „Heimat sicherer Energie“: Eine neue Kampagne stellt in Niederösterreich jene Menschen vor, die mit der sauberen Windkraft leben, arbeiten und profitieren.

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Rund 3500 Arbeitsplätze und mehr als 700 Millionen Euro Wertschöpfung jährlich hängen laut „WINDKRAFT“-Österreich inzwischen an der Himmelsenergie. Geld fließt damit nicht nur in die Stromproduktion, sondern auch zu Baufirmen, Elektrikern, Kranfahrern, Transportunternehmen und vielen anderen Betrieben.

Geld für den Volksschulumbau
„Das sind Löhne, Aufträge und Gewinne unserer Betriebe – Geld, das in Niederösterreich verdient und hier ausgegeben wird“, betont „WIND“-Präsident Josef Plank. Bürgermeister Albert Mayer aus Rohrau weiß, was die zusätzlichen Einnahmen bewirken: Damit konnte die Gemeinde unter anderem die Volksschule zu- und umbauen.

Ökopioniere – Plank, Ortschef Mayer, Bäuerin Metzker, Bürgermeister Arzt, WINDKRAFT-Chef Florian ...
Ökopioniere – Plank, Ortschef Mayer, Bäuerin Metzker, Bürgermeister Arzt, WINDKRAFT-Chef Florian Maringer (von links).(Bild: Attila Molnar)

Vom Erdöl zur sanften Energiequelle
Auch im Weinviertel hat der Wind seine Spuren hinterlassen. Helmut Arzt, Bürgermeister von Hauskirchen erinnert sich noch an eine Zeit, in der Ölbohrtürme das Landschaftsbild prägten. „Das war mit sehr viel Schmutz verbunden. Vor circa 30 Jahren kam mit den Windrädern die Erlösung.“

Wie Windkraft Teil des täglichen Lebens werden kann, zeigen Catherine und Thomas Metzker aus Pachfurth im Bezirk Bruck an der Leitha. Auf 250 Hektar bauen sie Soja, Mais, Getreide und Linsen an. Für ihren, in die Windrad-Landschaft eingebettete Biohof, bedeutet das eine unerschöpfliche Stromquelle.

Rund 2400 Megawatt Windkraft-Gesamtleistung gibt es im weiten Land und das gibt Sicherheit in Zeiten globaler Ölkrisen.

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