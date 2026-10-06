Heimat mit Rückenwind für mehr noch Öko-Energie

Vom Erdöl zur sanften Energiequelle

Auch im Weinviertel hat der Wind seine Spuren hinterlassen. Helmut Arzt, Bürgermeister von Hauskirchen erinnert sich noch an eine Zeit, in der Ölbohrtürme das Landschaftsbild prägten. „Das war mit sehr viel Schmutz verbunden. Vor circa 30 Jahren kam mit den Windrädern die Erlösung.“