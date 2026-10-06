Warum ein Geländewagen über Kärntens Berge flog

Da staunten einige nicht schlecht: Ein spektakulärer Helikopter-Einsatz sorgt für Blickfang in Oberkärntens Bergen. Ein Spezial-Geländewagen musste für notwendige Arbeiten auf 2700 Meter Seehöhe geflogen werden. Was dahintersteckt, erklären Verantwortliche im „Krone“-Gespräch.
So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage! Besonders Wanderer im Reißeckgebiet trauten am Montagvormittag ihren Augen nicht, als plötzlich ein tonnenschweres Auto durch die Luft schwebte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.