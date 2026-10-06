Naher Osten: Türkei und Pakistan entsenden Truppen

Die Infografik zeigt mehrere Konflikte im Nahen Osten seit dem Hamas-Angriff auf Israel. Sie stellt die Konflikte im Gazastreifen, im Jemen, im Südlibanon und mit dem Iran dar. Im Gazastreifen kam es im Oktober 2023 zu einem Angriff der Hamas auf Israel mit über 1.200 Toten und 250 Geiseln. Der Krieg im Jemen betrifft Angriffe der Houthi auf Schifffahrt und Luftangriffe von Israel und den USA. Im Südlibanon kommt es seit Oktober 2023 zu Angriffen der Hisbollah auf Israel. Im Iran-Krieg gab es Raketenangriffe auf Israel im Oktober 2024 und Angriffe auf Atomanlagen ab Juni 2025. Die Straße von Hormuz ist betroffen. Quelle: APA.