Rätselhafte Beschwerden: „Weiß nicht, was los ist“

Etwas mehr als fünf Jahre nach ihrem Olympiasieg im Rad-Straßenrennen in Tokio ist Anna Kiesenhofer in der schwierigsten Situation ihrer bisherigen Karriere. Die in Lausanne lebende Niederösterreicherin hat rätselhafte körperliche Beschwerden.
Die 35-Jährige erklärt: „Seit einigen Monaten habe ich Schwierigkeiten mit der Regeneration. Ich würde mir wünschen, dass ich eine klare Erklärung dafür hätte, was genau vor sich geht. Aber die habe ich bisher leider nicht.“ Eines der Hauptsymptome ist, dass ihr Körper auch nach relativ moderaten Einheiten stundenlang Stressreaktionen zeigt: „Das beeinträchtigt meinen Schlaf und die Erholung.“
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