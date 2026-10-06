„Dann wird Klopp nicht den Fehler machen, …“

44 Spieler hatte Jürgen Klopp für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland (zweimal) nominiert – dennoch fehlten bekannte Namen wie Deniz Undav, Tim Kleindienst oder Niclas Füllkrug. Abgefahren ist der Zug für das Trio aber keineswegs, ist Lothar Matthäus überzeugt.
„Jürgen Klopp hat im RTL-Interview gesagt, dass die Türen für niemanden zu sind und auch für Spieler, die jetzt nicht dabei waren, sperrangelweit offen sind. Der Bundestrainer hat sicherlich noch den einen oder anderen Namen auf seiner Liste“, schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne für Sky Sport. „Wenn sich jemand über Leistung anbietet, wird Klopp bestimmt nicht den Fehler machen, diesen Spieler nicht zu nominieren.“
Kader muss kleiner werden
Klopps Idee, für die vier Spieler zwei Kader zu nennen, hatte Matthäus unlängst zwar in den höchsten Tönen gelobt, mittel- bis langfristig werde sich der Bundestrainer dennoch für einen kleineren Kern entscheiden müssen. „Vor den nächsten Länderspielen muss Klopp seinen Kader verkleinern und dabei einen Stamm von 15 bis 17 Spielern finden, auf die er setzt“, so der 65-Jährige.
Wer Matthäus in den ersten Spielen unter Klopp besonders gut gefallen hat? „Zu den Gewinnern gehörte Philipp Treu, der dreimal als Rechtsverteidiger in der Anfangsformation stand und seine Aufgaben ordentlich erledigt hat“, lobte der 150-fache Teamspieler Deutschlands.
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