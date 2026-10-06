„Dann wird Klopp nicht den Fehler machen, …“

„Jürgen Klopp hat im RTL-Interview gesagt, dass die Türen für niemanden zu sind und auch für Spieler, die jetzt nicht dabei waren, sperrangelweit offen sind. Der Bundestrainer hat sicherlich noch den einen oder anderen Namen auf seiner Liste“, schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne für Sky Sport. „Wenn sich jemand über Leistung anbietet, wird Klopp bestimmt nicht den Fehler machen, diesen Spieler nicht zu nominieren.“