„Hund in Wohnung gefangen, weil Frauchen krank“

Freiwillige gesucht

Um genau solche tragischen Situationen, die weder Frauchen noch Hund guttun, zu vermeiden, will der Verein helfen und bittet um Unterstützung. „Wir wollen genau diesen Menschen unter die Arme greifen. Und dafür braucht es Freiwillige, die sich um die Tiere kümmern. Zudem dürfen Leute, die über die Situation Bescheid wissen, nicht wegschauen, sondern müssen den Fall melden!“