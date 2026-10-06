„Hund in Wohnung gefangen, weil Frauchen krank“

Ein Vierbeiner aus Oberkärnten kommt kaum ins Freie, weil sein Frauchen schwer krank ist. Der Verein Notfall-Tiersitting schlägt nach diesem herzzerreißenden Fall Alarm und sucht noch dringend nach freiwilligen Helfern.
Die Ohren aufgestellt, der Schwanz wedelt hin und her: Für unsere Vierbeiner ist es wohl das Schönste, wenn ihr Besitzer endlich zur Leine greift – denn dann heißt es: Der Spaziergang steht an.
Doch für einen Hund aus Spittal ist diese Vorfreude von Seltenheit. „Der Kleine schafft es kaum aus der Wohnung raus“, macht Angelika Hinteregger vom Verein Notfall-Tiersitting auf diesen traurigen Fall aufmerksam. Doch was im ersten Moment nach grauenvoller Vernachlässigung klingt, entpuppt sich als tragisches Schicksal. „Die Besitzerin ist schwer krank“, fügt Hinteregger hinzu.
Freiwillige gesucht
Um genau solche tragischen Situationen, die weder Frauchen noch Hund guttun, zu vermeiden, will der Verein helfen und bittet um Unterstützung. „Wir wollen genau diesen Menschen unter die Arme greifen. Und dafür braucht es Freiwillige, die sich um die Tiere kümmern. Zudem dürfen Leute, die über die Situation Bescheid wissen, nicht wegschauen, sondern müssen den Fall melden!“
Der Verein hat sich gerade deshalb vor zwei Jahren gegründet. „Die Nachfrage ist enorm, immer wieder bekommen wir Anfragen, ob wir auf die Tiere aufpassen. Doch uns fehlen einfach die freiwilligen Helfer“, bittet der Oberkärntner Verein um Mithilfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.