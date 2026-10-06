„Stirbt dein Kind, nimmt es ein Stück von dir mit“

Der achtjährige Raphael starb, als er mit seinem Papa im Wald arbeitete. Er wurde von einer Maschine erdrückt. Diese aktuelle Geschichte aus Oberösterreich erschüttert das Land – auch den Vater des zweijährigen Tim aus Garsten, der in einem Teich ertrank. Er erzählt, wie er durch die Hölle ging und was ihm half.
„Das Leben rennt an dir vorüber, aber ich bin in einer psychischen Schutzwelt gewesen“ – der 6. Oktober ist für den Vater von Tim kein einfacher Tag. Sein Sohn hat Geburtstag, den sechsten. Doch Tim ist seit vier Jahren tot, gestorben nach einem Sturz in einen Gartenteich in Garsten.
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