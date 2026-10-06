„Stirbt dein Kind, nimmt es ein Stück von dir mit“

Der achtjährige Raphael starb, als er mit seinem Papa im Wald arbeitete. Er wurde von einer Maschine erdrückt. Diese aktuelle Geschichte aus Oberösterreich erschüttert das Land – auch den Vater des zweijährigen Tim aus Garsten, der in einem Teich ertrank. Er erzählt, wie er durch die Hölle ging und was ihm half.