Von Feenkaminen bis Ephesos

IM BALLON ÜBER DEM FEENREICH

Um 3.40 Uhr läutet also der Wecker. Langsam wird es Tag auf der Terrasse, wo wir gemeinsam mit Touristen aus aller Welt auf ein unvergleichliches Erlebnis warten: eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Zeitig in der Früh sind die Windverhältnisse und die Thermik am besten für dieses kleine Abenteuer, das hier mit sehr viel Routine und Erfahrung täglich hundertfach durchgeführt wird. Meine Höhenangst scheint sich mit jedem Meter, den wir an Höhe gewinnen, aufzulösen.