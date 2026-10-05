Klagenfurter „Lindwurm-Kopf“ auf großer Reise

Die Sage rund um den Klagenfurter Lindwurm hält sich seit vielen Jahrhunderten. Wahrscheinlich auch, weil am Neuen Platz in der Kärntner Landeshauptstadt ein imposantes Denkmal zu Ehren des geflügelten Drachen steht. Doch nun geht ein Stück Klagenfurter Geschichte auf die Reise nach Deutschland.