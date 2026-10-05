„Sehe kein Problem, dass er einmal höher spielt!“

Gemeint hat er dabei auch Orlando-Rahim Azzef. Der 22-jährige Stürmer wechselte im Sommer von Chaos-Klub Bischofshofen an den Untersberg und kam bei seinem neuen Verein sofort an. Gegen Dietach traf er sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0. „Ich hatte ihn schon einmal als Gegner, als er noch beim BSK gespielt hat. Er hat einen richtig guten Spielwitz und ist unheimlich fleißig am Ball. Wenn er so weitermacht, sehe ich kein Problem, dass er einmal eine Liga höher spielt. Das Potenzial ist auf alle Fälle da“, traut Schützinger seinem Schützling noch einiges zu. Auch Azzef selbst träumt vom großen Sprung in den Profibereich.