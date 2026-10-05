„Sehe kein Problem, dass er einmal höher spielt!“

Trotz des Kantersieges zum Einstand sah Neo-Cheftrainer Hannes Schützinger bei Grödig noch einige Baustellen. Einem seiner jungen Kicker traut der 42-Jährige indes den Sprung nach oben zu.
Ganz zufrieden war Hannes Schützinger bei seinem Regionalliga-Comeback und Grödig-Debüt als Cheftrainer noch nicht. Zwar feierte er mit seinen Flachgauern einen 5:0-Kantersieg gegen Dietach zum Einstand, sah über 90 Minuten dennoch einige Dinge, die man hätte besser machen können.
Taktisch war ich noch nicht ganz zufrieden. Da gibt es noch einiges, was wir besser umsetzen müssen. Daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten.
Hannes SCHÜTZINGER, Cheftrainer SV Grödig
„Taktisch war ich noch nicht ganz zufrieden. Da gibt es noch einiges, was wir besser umsetzen müssen. Daran werden wir in den nächsten Wochen arbeiten“, sagte der 42-Jährige nach der Partie der „Krone“. Beim Dreier gegen die Oberösterreicher sei seine Truppe mehr über die Emotionen und den Kampf in die Partie gekommen. „Meine Handschrift war eher noch nicht so zu sehen. Wir haben aktuell aber auch noch einige Ausfälle“, meinte der Coach.
Der seinem Vorgänger Arsim Deliu, der den Ex-Bundesligisten in die Regionalliga führte, ein großes Lob aussprach.
Viel Lob an Vorgänger und Mannschaft
„Die Jungs sind alle fit und charakterlich wirklich gut drauf. Das ist für jeden Trainer eine Freude, mit technisch starken Spielern arbeiten zu dürfen“, streute der Übungsleiter Rosen.
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Gemeint hat er dabei auch Orlando-Rahim Azzef. Der 22-jährige Stürmer wechselte im Sommer von Chaos-Klub Bischofshofen an den Untersberg und kam bei seinem neuen Verein sofort an. Gegen Dietach traf er sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0. „Ich hatte ihn schon einmal als Gegner, als er noch beim BSK gespielt hat. Er hat einen richtig guten Spielwitz und ist unheimlich fleißig am Ball. Wenn er so weitermacht, sehe ich kein Problem, dass er einmal eine Liga höher spielt. Das Potenzial ist auf alle Fälle da“, traut Schützinger seinem Schützling noch einiges zu. Auch Azzef selbst träumt vom großen Sprung in den Profibereich.
„Bis jetzt ist es in Grödig eine richtig geile Zeit. Ich bin sehr ambitioniert und hoffe, dass es für mich noch weiter nach oben geht. Im Moment versuche ich einfach, meine Leistung zu bringen. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich es sofort machen“, meinte der Angreifer.
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