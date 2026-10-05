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Schuss in Weichteile

Kurios! Teammasseur sah im Schlagerspiel Rot!

Fußball Unterhaus
05.10.2026 18:00
Für Stockerau (Ifkovits, rechts) steht heuer Rehabilitation an
Für Stockerau (Ifkovits, rechts) steht heuer Rehabilitation an(Bild: SV Stockerau)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Kuriosenkabinett Fußball-Unterhaus: Stockerau-Masseur Christian Wimmer flog mit Glattrot vom „Platz“, nachdem er die Sinnhaftigkeit seines Ausfluges auf‘s Feld in Frage stellte ...

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„Sowas habe ich noch nie gesehen“, grinste Stockerau-Trainer Markus Siebenhandl. Seine Truppe musste am Wochenende eine bittere 0:1-Niederlage bei Wienerwald hinnehmen, ließ abermals auf die Spitze Federn. In aller Munde ist aber nicht das Sportliche, sondern ein besonders kurioser Platzverweis

Schiri passte Wortwahl nicht
Schon in Minute drei ging Stockeraus Masse Sherzadeh (35 Zweitliga-Einsätze) nach einem Schuss in die Weichteile zu Boden. Dann kam der große Auftritt von Christian Wimmer: Der Schiedsrichter bat den SVS-Masseur auf das Feld. Doch dieser stellte die Sinnhaftigkeit infrage, ganz nach dem Motto: „Wos soi I do tuan?“ Die genaue Wortwahl dürfte dem Unparteiischen nicht getaugt haben, er zeigte Wimmer Rot.

Stockerau-Coach Markus Siebenhandl.
Stockerau-Coach Markus Siebenhandl.(Bild: SV Stockerau)

Zuerst Stabilisation, dann der Angriff
Nach der Niederlage liegt Stockerau auf Rang fünf, bereits acht Zähler fehlen auf die Spitze. Für Trainer Siebenhandl, den es gemeinsam mit zahlreichen neuen Kickern im Sommer in die Alte Au verschlug, ist man aber im Soll. „Diese Saison nehmen wir uns, um das Team zu stabilisieren. Ab dann kann das Ziel nur mehr der Meistertitel sein“, so Siebenhandl.

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