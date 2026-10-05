Kurios! Teammasseur sah im Schlagerspiel Rot!

Kuriosenkabinett Fußball-Unterhaus: Stockerau-Masseur Christian Wimmer flog mit Glattrot vom „Platz“, nachdem er die Sinnhaftigkeit seines Ausfluges auf‘s Feld in Frage stellte ...
„Sowas habe ich noch nie gesehen“, grinste Stockerau-Trainer Markus Siebenhandl. Seine Truppe musste am Wochenende eine bittere 0:1-Niederlage bei Wienerwald hinnehmen, ließ abermals auf die Spitze Federn. In aller Munde ist aber nicht das Sportliche, sondern ein besonders kurioser Platzverweis
Schiri passte Wortwahl nicht
Schon in Minute drei ging Stockeraus Masse Sherzadeh (35 Zweitliga-Einsätze) nach einem Schuss in die Weichteile zu Boden. Dann kam der große Auftritt von Christian Wimmer: Der Schiedsrichter bat den SVS-Masseur auf das Feld. Doch dieser stellte die Sinnhaftigkeit infrage, ganz nach dem Motto: „Wos soi I do tuan?“ Die genaue Wortwahl dürfte dem Unparteiischen nicht getaugt haben, er zeigte Wimmer Rot.
Zuerst Stabilisation, dann der Angriff
Nach der Niederlage liegt Stockerau auf Rang fünf, bereits acht Zähler fehlen auf die Spitze. Für Trainer Siebenhandl, den es gemeinsam mit zahlreichen neuen Kickern im Sommer in die Alte Au verschlug, ist man aber im Soll. „Diese Saison nehmen wir uns, um das Team zu stabilisieren. Ab dann kann das Ziel nur mehr der Meistertitel sein“, so Siebenhandl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.