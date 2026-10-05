Kurios! Teammasseur sah im Schlagerspiel Rot!

Zuerst Stabilisation, dann der Angriff

Nach der Niederlage liegt Stockerau auf Rang fünf, bereits acht Zähler fehlen auf die Spitze. Für Trainer Siebenhandl, den es gemeinsam mit zahlreichen neuen Kickern im Sommer in die Alte Au verschlug, ist man aber im Soll. „Diese Saison nehmen wir uns, um das Team zu stabilisieren. Ab dann kann das Ziel nur mehr der Meistertitel sein“, so Siebenhandl.