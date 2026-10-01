Aufbruch zu neuen Ufern

Schon aus der Luft, über den „Verwunschenen Bergen“ der Dinarischen Alpen im Norden, lassen sich die landschaftlichen Vorzüge Albaniens erahnen. In sattes Grün wird im Anflug auf die Hauptstadt Tirana eingetaucht. Verschwunden sind die hell- bis dunkelbraunen Töne gleich nach dem Start in Wien. Der extreme Hitzesommer, der sich in ausgetrockneten Böden widerspiegelt, hat im Balkanstaat keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Mit der Frische dieser überraschenden Einsicht steuern wir nach der Landung zum Auftakt unserer Sieben-Tage-Tour im Leihauto Berat an.