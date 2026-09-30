Freiheit im Sattel

Naturerlebnisse, Gastfreundschaft und ein Reitwegenetz, das einzigartig in Europa ist. Das macht die Region zwischen Donau und Böhmerwald zur ersten Adresse für Pferdefreunde, die das Besondere suchen – ob mit dem eigenen Pferd oder Leihpferden.
Ungeduldig warten „Joy“, „Speedy“ und „Butterfly“ darauf, geputzt und gesattelt zu werden. Sie wissen, dass es bald losgeht. Katherina, die Chefin des Steinkellnergutes im oberösterreichischen Pabneukirchen, und ihre Stute „Imperia“ sind schon bereit zum Aufbruch. Zwei Tage wird die Centered-Riding-Instruktorin mit uns durch die hügelige Landschaft des südlichen Mühlviertels reiten.
Traum vom eigenen Reitbetrieb erfüllt
Im September 2023 hat sich Kathi gemeinsam mit ihrer Familie den Traum vom eigenen Pferdehof erfüllt und ist dafür von Tirol nach Oberösterreich übersiedelt. In dem 2019 abgebrannten Vierkanthof, der direkt am Reitwegenetz liegt, fand man das ideale Objekt und hat dieses mit viel Herzblut neu aufgebaut.
Damit ist das Steinkellnergut nur einer von mehr als fünfzig Betrieben aus vierzehn Gemeinden, die sich bereits vor 30 Jahren zur Reitregion Mühlviertler Alm zusammengeschlossen haben. Das Angebot reicht von kurzen Ausritten, abwechslungsreichen Tagestouren bis zu mehrtägigen Wanderritten wie dem JohannesRITT oder dem HoamatRITT.
Mit 700 Kilometern ist das bestens beschilderte Reitwegenetz zudem europaweit einzigartig. Bezieht man die anderen drei Reitregionen – Böhmerwald, Sterngartl und Mühlviertler Kernland – mit ein, kommt man gar auf 1800 Kilometer, die nur darauf warten, vom Pferderücken aus entdeckt zu werden. Bei Tourenplanung und Navigation unterstützen einerseits die klassischen Wanderreitkarten der jeweiligen Regionen, zum anderen die WANDI-App des Pferdereichs Mühlviertler Alm.
Dort findet man Informationen zu Reitherbergen, Pferderasten, Erlebnis- und Relaxplätzen sowie wichtige Kontaktdaten. Um den guten Zustand der Reitwege möglichst lange zu garantieren, wird von den Betrieben ein Erhaltungsbeitrag eingehoben. Zudem wurde mit den „Hufeisen“ eine Klassifizierung der Pferderasten und Reitherbergen eingeführt.
Unvergessliche Reiterlebnisse
Wanderreiten wird zu einem unvergesslichen Erlebnis, wenn die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmt. „Joy“, „Speedy“ und „Butterfly“, die wir von Thomas Holzweber ausgeborgt haben, dessen Wanderreithof Heimelsteiner unser erstes Tagesziel ist, sind ausgeglichen, trittsicher und trotzdem spritzig. Meist gehen wir Schritt, doch wo die Bodenverhältnisse es erlauben, traben und galoppieren wir. Ein unbeschreibliches Gefühl!
www.pferdereich.at
www.muehlviertel.at
www.oberoesterreich.at
Am Nachmittag und ca. 19 Kilometer später erreichen wir den auf einer Anhöhe gelegenen Wanderreithof Heimelsteiner. Nachdem die Pferde versorgt und auf Verletzungen kontrolliert sind, dürfen sie zu ihren Kumpels auf die Koppel. Morgen werden sie uns noch einmal durch die traumhafte Natur der Mühlviertler Alm tragen und dafür sorgen, dass uns dieses Gefühl von Freiheit noch lange in Erinnerung bleibt.
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