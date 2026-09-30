Freiheit im Sattel

Am Nachmittag und ca. 19 Kilometer später erreichen wir den auf einer Anhöhe gelegenen Wanderreithof Heimelsteiner. Nachdem die Pferde versorgt und auf Verletzungen kontrolliert sind, dürfen sie zu ihren Kumpels auf die Koppel. Morgen werden sie uns noch einmal durch die traumhafte Natur der Mühlviertler Alm tragen und dafür sorgen, dass uns dieses Gefühl von Freiheit noch lange in Erinnerung bleibt.