Wiesn-Mitarbeiter nach Unfall außer Lebensgefahr

„Nach derzeitigem Stand besteht keine unmittelbare Lebensgefahr mehr“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Wie berichtet, war der Mitarbeiter der Schiffsschaukel am Sonntagvormittag von einem der schwingenden Schiffe am Kopf getroffen worden. Rettungskräfte reanimierten ihn noch vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein Kriseninterventionsteam betreute Augenzeuginnen und Augenzeugen des Unfalls. Für diese habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, teilte die Polizei mit.