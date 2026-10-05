Regierung legt Regeln für Rechenzentren vor

Acht Patienten werden jeweils sechs Wochen stationär betreut, die Behandlung wird wissenschaftlich begleitet. Vorerst zahlt das Land. „Wir gehen ein Risiko ein und gehen in Vorlage“, sagt Doskozil und fordert künftig eine Beteiligung von Bund und Sozialversicherung. Die Ärztliche Direktorin Veronika Matzi spricht von einem „einzigartigen Projekt in Österreich“. Die Sozialversicherungen müssten „die Ernsthaftigkeit der Erkrankung und die Notwendigkeit erkennen und dass das bezahlt werden muss“.