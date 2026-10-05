Salzburgs Stammtormann wieder am Trainingsplatz

So sah Gomez, dass Soumaila Diabate wieder mit der Mannschaft trainierte. Der Malier fällt seit August wegen einer Oberschenkelverletzung aus und wartet bis dato auf sein Comeback. Die Einheiten am Montag konnte der Mittelfeldspieler problemlos absolvieren. Wann „Soum“ wieder einsatzbereit ist, ist noch offen. Zuletzt hieß es von Klubseite aber, dass das Spiel gegen die AC Milan vielleicht noch zu früh für Diabate kommen könnte.