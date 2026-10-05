Salzburgs Stammtormann wieder am Trainingsplatz

Wegen einer Adduktorenverletzung musste Red Bull Salzburgs Tormann Christian Zawieschitzky in der vergangenen Woche vom U21-Nationalteam abreisen. Am Montag stand der 19-Jährige in Taxham wieder am Trainingsplatz. Dazu war ein Teamkollege des Tirolers wieder im Mannschaftstraining dabei.
Die Vorbereitung auf das Ligaspiel am kommenden Samstag (17 Uhr, live auf Sky) begann für Red Bull Salzburg mit einem Mannschaftstraining in Taxham. Dieses ließ sich auch Mario Gomez, der Technische Direktor Red Bulls, nicht entgehen. Der ehemalige Topstürmer schaute den Bullen vom Balkon aus auf die Beine.
So sah Gomez, dass Soumaila Diabate wieder mit der Mannschaft trainierte. Der Malier fällt seit August wegen einer Oberschenkelverletzung aus und wartet bis dato auf sein Comeback. Die Einheiten am Montag konnte der Mittelfeldspieler problemlos absolvieren. Wann „Soum“ wieder einsatzbereit ist, ist noch offen. Zuletzt hieß es von Klubseite aber, dass das Spiel gegen die AC Milan vielleicht noch zu früh für Diabate kommen könnte.
Kein Risiko bei Stammtormann
Ebenfalls am Platz zu sehen war Christian Zawieschitzky. Der Tormann musste in der vergangenen Woche das Teamcamp der österreichischen U21-Auswahl wegen einer Adduktorenverletzung verlassen, nachdem er für das A-Team sein Debüt gefeiert hatte.
Am Montag trainierte der 19-Jährige individuell und absolvierte dabei „ganz leichte Übungen“, wie ein Sprecher der Bullen erklärte. Ein Einsatz gegen den GAK scheint im Bereich des Möglichen zu liegen. Ein unnötiges Risiko wird Red Bull Salzburg bei seinem Schlussmann aber nicht eingehen. Ersatztorwart Christian Früchtl könnte demnach zu seinem Liga-Debüt für die Mozartstädter kommen.
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