„Formel 1 verwandelte sich in eine Formel Farce“

Weltpresse übt nach dem Software-Debakel in Malaysia scharfe Kritik an der „Königsklasse“. Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand die treffenden Worte. Für Sieger Max Verstappen war’s „wie in einem Lego-Auto“.
Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand nach dem Sieg von Max Verstappen vor WM-Leader Kimi Antonelli und Lewis Hamilton wohl die treffendsten Worte: „Der ganze Tag fühlt sich irgendwie wie ein einziges Theater an. Erst die Regenverzögerung, dann die rote Flagge und unzählige Runden hinter dem Safety-Car. Das fühlt sich nicht nach Formel 1 an!“ Mit dieser Meinung stand Wolff logischerweise nicht alleine da.
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