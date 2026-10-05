„Formel 1 verwandelte sich in eine Formel Farce“

Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand nach dem Sieg von Max Verstappen vor WM-Leader Kimi Antonelli und Lewis Hamilton wohl die treffendsten Worte: „Der ganze Tag fühlt sich irgendwie wie ein einziges Theater an. Erst die Regenverzögerung, dann die rote Flagge und unzählige Runden hinter dem Safety-Car. Das fühlt sich nicht nach Formel 1 an!“ Mit dieser Meinung stand Wolff logischerweise nicht alleine da.