2:2 war für Arnreit „Spiel auf Messers Schneide“

Die beiden wichtigsten Führungsspieler von Arnreit fehlten im Spitzenspiel gegen Altenberg, weil sie sich für eine Operation „unters Messer legen“ mussten. Trotzdem hielt der Zweiter gegen den Leader tapfer dagegen, das 2:2-Remis geht für beide Seiten in Ordnung.
Das 2:2 zwischen Tabellenführer Altenberg und Verfolger Arnreit in der Bezirksliga Nord war nicht nur aufgrund der Spannung „auf Messers Schneide.“ Bei den Gästen fielen nämlich sowohl der erste als auch der zweite Kapitän aus, weil sie sich bei einer OP „unters Messer legten“.
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