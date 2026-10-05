Nach neuerlicher Pleite: Kult-Lokal vor dem Aus

„Erwarte Schließung“

Klaus Schaller, Leiter des KSV1870, erklärt: „Ich erwarte, dass es nach erfolgter Insolvenzeröffnung zeitnah zu einer Schließung des Unternehmens kommen wird. Das ist für die 31 betroffenen Mitarbeiter sehr bedauerlich. Die Insolvenzschuldnerin führte Restrukturierungsmaßnahmen durch, welche letztlich aber nicht dazu führten, dass die wirtschaftliche Schieflage des Betriebes nachhaltig überwunden werden kann.“