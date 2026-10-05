Nach neuerlicher Pleite: Kult-Lokal vor dem Aus

Die Betreibergesellschaft des Innsbrucker Hard Rock Cafes ist erneut in die Insolvenz geschlittert. Das teilte der Kreditschutzverband 1870 am Montag mit. Das Kult-Lokal könnte damit vor dem endgültigen Aus stehen.
Wie der Kreditschutzverband ausführt, wurden von der HRC IBK Betriebs GmbH – Betreiberin des Hard Rock Cafes in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße – die Eröffnung eines neuerlichen Insolvenzverfahrens am Landesgericht Innsbruck beantragt. 31 Dienstnehmer sind demnach von der Pleite betroffen. Der KSV1870 erwartet in diesem Verfahren Verbindlichkeiten in einer Größenordnung von rund 600.000 Euro.
„Erwarte Schließung“
Klaus Schaller, Leiter des KSV1870, erklärt: „Ich erwarte, dass es nach erfolgter Insolvenzeröffnung zeitnah zu einer Schließung des Unternehmens kommen wird. Das ist für die 31 betroffenen Mitarbeiter sehr bedauerlich. Die Insolvenzschuldnerin führte Restrukturierungsmaßnahmen durch, welche letztlich aber nicht dazu führten, dass die wirtschaftliche Schieflage des Betriebes nachhaltig überwunden werden kann.“
Wie die Schuldnerin im Rahmen des neuerlichen Insolvenzeröffnungsantrages nunmehr offenbar mitteilte, können die vereinbarten Sanierungsplanraten in Zukunft nicht mehr bedient werden. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2016 gründet. Sie war bereits 2025 insolvent. Das damalige Insolvenzverfahren endete mit dem Abschluss eines Sanierungsplans.
Laut Insolvenzeröffnungsantrag seien im Zeitraum Juli bis September 2026 die erzielten Erlöse um rund 20 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres gelegen. Ursache seien insbesondere die anhaltende Hitzeperiode sowie das infolge der Teuerung zurückhaltende Konsumverhalten gewesen, heißt es in einer Aussendung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.