Laborantin starb laut Behörde an Lungenentzündung

„Keine weiteren Infektionen“

Die hygienisch-epidemiologische Lage in der Region Irkutsk sowie in den Städten Irkutsk und Schelechow ist den Angaben nach stabil. In Irkutsk wurden nach dem Tod der jungen Frau drei allgemeine Krankenhäuser, eine Kinderklinik und eine Geburtenstation für mindestens drei Wochen unter Quarantäne gestellt. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsinstituts waren an ihrem Arbeitsplatz unter Quarantäne. Weitere Infektionen seien nicht mehr verzeichnet worden, hieß es am Montag.