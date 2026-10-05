Philipp mit Fieber im Bett, wir turnen trotzdem!

Unser „Vorturner der Nation“ ist krank und kuriert seinen grippalen Infekt aus. Eine persönliche Nachricht hat Philipp für seine Turngemeinde aber geschickt: Er kann zwar derzeit nicht live im Studio stehen, aber genau für diesen Fall hat er Back-up-Sendungen aufgezeichnet (siehe auch Videobotschaft oben). Geturnt wird also trotzdem, und Philipp wünschen wir gute Besserung!