Autorennen unter Koks: Mit Vollgas ins Verderben

Im Prozess revidieren die Männer ihre kurz nach dem Unfall gemachten Aussagen. „Er hatte mich unter Druck gesetzt. Deshalb sagte ich damals, dass ich der Fahrer gewesen sei“, erklärt einer. Ein anderer räumt ein, aus falscher Loyalität gelogen zu haben. Zwei weitere sehen ihr Fehlverhalten ebenfalls ein. Da sie geständig und unbescholten sind, werden ihre Verfahren diversionell erledigt. Sie müssen Sozialstunden im Ausmaß von 40, 60, 70 beziehungsweise 80 Stunden ableisten.