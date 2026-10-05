Die bewegende Geschichte des Unterhaus-Knipsers

Manuel Pichler führt seit dem vergangenen Wochenende die „Krone-Schussstiefel“-Wertung an. Der Stürmer der Spielgemeinschaft Wagrain-Kleinarl war einst auf dem Weg zum Profi, ehe er große Rückschläge einstecken musste. Mit seinen alten Freunden macht es dem 23-Jährigen wieder richtig Spaß.