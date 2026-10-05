Die bewegende Geschichte des Unterhaus-Knipsers

Manuel Pichler führt seit dem vergangenen Wochenende die „Krone-Schussstiefel“-Wertung an. Der Stürmer der Spielgemeinschaft Wagrain-Kleinarl war einst auf dem Weg zum Profi, ehe er große Rückschläge einstecken musste. Mit seinen alten Freunden macht es dem 23-Jährigen wieder richtig Spaß.
Hattrick, Fünferpack, am Wochenende ein Sechsertragerl für Bruck beim 10:0 in der 1. Klasse Süd – bei Wagrain-Kleinarls Manuel Pichler läuft es in dieser Saison. Mit 17 Volltreffern führt er die „Krone-Schussstiefel“-Kategorie an.
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