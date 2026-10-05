Wolken ziehen nachts ab: Es wird trocken und kalt

Nach einem teils verregneten und oftmals bewölkten Wochenbeginn schlägt das Wetter in der Nacht auf Dienstag wieder freundlichere Töne an. Es wird zwar recht kalt, dafür klart der Himmel wieder auf.
Im Laufe des Abends ziehen letzte Regenschauer im Westen ab. Es bleibt somit weitgehend trocken. Auch die letzten Wolken lösen sich auf, Teilen des Landes steht damit sogar wieder eine sternenklare Nacht bevor.
Die Tiefsttemperaturen liegen meist zwischen drei und zwölf Grad.
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In den frühen Morgenstunden können sich dann inneralpin Nebelfelder bilden, besonders im Westen. Der Wind weht nur schwach.
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