Leidenszeit vorbei: Feller zurück auf der Piste

Gute Nachrichten von unseren ÖSV-Assen: Technikspezialist Manuel Feller ist nach einer langen Leidenszeit endlich zurück auf der Piste.
Wie der Skiverband am Montag auf Instagram mitteilte, habe der Tiroler am Pitztaler Gletscher „seine ersten Schwünge in den frischen Schnee“ gezogen. Eine freudige Botschaft für alle Feller-Fans, nachdem es vor einem Monat noch alles andere als rosig ausgesehen hatte.
Da hatte der 33-Jährige verkündet, dass er im Sommer erneut einen Bandscheibenvorfall erlitten habe, weshalb er mindestens einen Monat hinter seinem ursprünglichen Comeback-Plan liege.
Trainingslager gestrichen
Es habe viel Zeit und Nerven gekostet, die richtige Dosis beim Training zu finden, ohne negative Reaktionen des Körpers auszulösen, so Feller damals. Aus diesem Grund hatte das Ski-Ass auch das eigentlich fest eingeplante Trainingslager in Südamerika gestrichen.
In der vergangenen Saison machten mehrere Bandscheibenvorfälle, ein Leistenbruch und eine Schambeinentzündung dem Technikspezialisten das Leben schwer. Nun gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels und die neue Saison kann kommen ...
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