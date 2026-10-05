Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“

Wie TV-Seifenoper über Romanze am Arbeitsplatz

Tatsächlich lesen sich die Chats teils wie eine billige TV-Seifenopfer über eine Romanze am Arbeitsplatz. Emojis mit Kussmund und Herzen fliegen hin und her. Sie besucht Roland Weißmann zu Hause, man kommt sich näher, dreht Laufrunden gemeinsam. Viele Kurznachrichten klingen flirtend – und nicht wie eine Nötigung. Etwa wenn sie schreibt: „Liebster Rolli :-):-):-) morgen zwischen 9 und 10 läute ich an deiner Tür.“ Oder: „Sehr nett war das“, so die blondhaarige Dame nach einer Veranstaltung. Weißmann darauf: „Schade, dass ich dich nicht küssen durfte.“ Ihre Antwort zurück: „Das wäre etwas auffällig. Starnacht sehen wir uns auch, stimmt’s?“