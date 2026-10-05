„Werden von Kalajdzic künftig sehr abhängig sein“

Linzer 2-Meter-Stürmer hatte bei Rot-Weiß-Rot in der Offensive den größten Einfluss, trotz Platz eins darf die Rangnick-Truppe nicht in Euphorie verfallen und Konrad Laimer ist im Mittelfeld wertvoller – „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog analysiert Österreichs vier Auftritte in der Nations League.
Mit acht Punkten aus vier Spielen hat die Rangnick-Truppe gezeigt, dass sie die beste Mannschaft ist, und ich bin auch überzeugt, dass Österreich die Gruppe in der Nations League gewinnen, im November gegen Irland alles klarmachen wird. Es gibt aber keinen Grund, in eine riesengroße Euphorie zu verfallen.
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